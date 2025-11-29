محطة نفط روسية تعلّق عملياتها عقب هجوم بزوارق مسيّرة

وقالت شركة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيم" التي تدير قرابة 1% من الإمدادات العالمية للنفط في بيان إن "مرسى الشحن رقم 2 تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة هجوم ، موجّه بواسطة زوارق غير مأهولة".
وأضافت الشركة أنّ "عمليات التحميل وغيرها من الأنشطة توقّفت، كما حُوّل مسار الناقلات إلى خارج المياه التابعة للمجمّع"، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف موظفيها أو المتعاقدين معها.
