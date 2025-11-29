ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع إلى أكثر من 300 قتيل.

