السبت 2025-11-29 07:09 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

السبت، 29-11-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد هذا الأسبوع إلى أكثر من 300 قتيل.

وقال رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، في مؤتمر صحفي، إن 166 شخصًا لقوا مصرعهم في شمال سومطرة، و47 في آتشيه، و90 في غرب سومطرة، إثر الفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

 
 


ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

