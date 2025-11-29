ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

وقال رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، في مؤتمر صحفي، إن 166 شخصًا لقوا مصرعهم في شمال سومطرة، و47 في آتشيه، و90 في غرب سومطرة، إثر الفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.
