القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

وترأس وفد فلسطين: وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، وبحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول مرفت حسن - مدير الشؤون العربية بالوزارة، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من البنود الرئيسية، التي تتناول المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية في دورته الأخيرة، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا قبيل انطلاق الدورة، لمناقشة القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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