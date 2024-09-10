القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ162 برئاسة اليمن، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية، وبحضور وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي - "نائب رئيس المفوضية"، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ.

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وترأس وفد فلسطين: وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، وبحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول مرفت حسن - مدير الشؤون العربية بالوزارة، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.



ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من البنود الرئيسية، التي تتناول المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية في دورته الأخيرة، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.