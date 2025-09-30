الكرملين: بوتين لا يملك حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يملك صفحات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الكرملين يتولى نشر المعلومات حول أنشطة الرئيس. اضافة اعلان





وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لإنشاء حسابات شخصية: "الرئيس حاضر على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لا يعتزم إنشاء حسابات شخصية، وقد صرّح مرارًا بأن هذا ليس من اهتماماته".



وأضاف: "هناك إدارة مسؤولة عن هذا الأمر، وتتكفّل بنشر المعلومات اللازمة حول أنشطة الرئيس بوتين".



وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الإدارة الرئاسية تزوّد بوتين بملخصات دورية حول أبرز القضايا الساخنة المتداولة على المنصات الرقمية، ليبقى على اطلاع بما يجري في هذا الفضاء. وعلاوة على ذلك، يوجد لديه أقرباء يطلعونه على ما يحدث، ويعرضون له بعض ما يتم تداوله.



وتُنشر الأخبار اليومية عن نشاط الرئيس الروسي عبر الحسابات الرسمية للكرملين على منصات "ماكس"، "تلغرام"، "فكونتاكتي"، "روتيوب"، و"يوتيوب".