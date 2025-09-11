الخميس 2025-09-11 09:56 ص
 

باكستان.. فيضانات مدمرة تجبر الآلاف على النزوح وتهدد السدود

الخميس، 11-09-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-  هرعت فرق الإنقاذ، مدعومة بالجيش، لإجلاء الآلاف من سكان القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان.اضافة اعلان


وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ التي بدأت ليل الثلاثاء استمرت حتى صباح أمس الأربعاء، وما تزال جارية.

وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة من سكان المنطقة من الفيضانات، موضحًا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليالٍ بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

 
 
