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باكو تبلغ واشنطن بإنهاء أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري- أبلغت أذربيجان الولايات المتحدة رسميا بإنهاء أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في البلاد، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيهان حاجي زاده.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: "تم إرسال إشعار رسمي إلى الجانب الأمريكي بعدم وجود أساس قانوني لأنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في البلاد وإنهاء عملها".

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وفي يناير الماضي، صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، بأن الأساس القانوني لعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أذربيجان غير متوفر حاليا، ويجب إنهاء أنشطتها.


وأوضح الوزير أن الجانب الأذربيجاني لم يقم بعد 1 يونيو 2024 بتمديد الوثيقة الإطارية الموقعة في عام 2000، والتي كانت تشكل أساس أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أذربيجان. 


وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على نتائج مراجعة تنفيذ الجانب الأمريكي لأحكام الوثيقة، والتي أظهرت أن المساعدات التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الاتفاقية في السنوات الأخيرة لم تكن تخدم مصالح أذربيجان، بل كانت تهدف إلى تنفيذ أجندة الولايات المتحدة في البلاد.


ويأتي تصريح زاده حول وقف أنشطة الوكالة الأمريكية بعد أيام من إعلانها تعليق برامجها حول العالم ومنح موظفيها إجازة مفتوحة.


وأدى هذا القرار إلى تعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية.

 

RT

 
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