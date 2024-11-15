 
الجمعة 2024-11-15 11:22 م
 

بوريل يقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
الجمعة، 15-11-2024 10:31 م
الوكيل الإخباري-  اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الدول الأعضاء حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.اضافة اعلان


ووصف بوريل، في بيان الوضع في غزة، بأنه "كارثي"، وأشار إلى أن شمال غزة، الذي كان موطنا لأكثر من مليون شخص، أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من القصف المستمر، مما أسفر عن تدمير المراكز الصحية والملاجئ والمدارس. وأضاف أن مصطلح "التطهير العرقي" بدأ يُستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن سكان غزة يعانون نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مع بقاء 400 ألف شخص في شمال القطاع تحت تهديد السلاح دون أي مساعدات تذكر.

ووجّه بوريل انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة، ومنع دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين، واصفا هذا الوضع بأنه "أطول فترة تعتيم إعلامي فرضتها دولة ديمقراطية"، كما أكد وجود أدلة على استهداف الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 130 صحفيا حتى الآن.

وقال بوريل إن الممارسات الإسرائيلية في غزة تُكرر في أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تهجيرا قسريا نتيجة العنف المنظم من قبل المستوطنين والقصف الإسرائيلي.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

جبل القلعة في العاصمة عمان

أخبار محلية حالة الطقس يوم غد السبت .. وتحذير من الضباب في هذه المناطق

بجانب ستاد دو فرانس

عربي ودولي توقيف 40 شخص في فرنسا على خلفية أحداث العنف خلال المباراة مع إسرائيل

تعبيرية

منوعات تراجع غير مسبوق في معدلات الولادة بفرنسا

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

عربي ودولي بوريل يقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

جانب من الدمار الذي يعقب استخدام القنبلة العنقودية

عربي ودولي إسرائيل تستخدم القنابل العنقودية في غاراتها على جنوب لبنان

رسم كاريكاتيري للرئيس الروسي والرئيس الأمريكي

منوعات مقترح لإقامة نصب تذكاري لترامب في روسيا

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

جنازة شهيد في لبنان

عربي ودولي 3445 شهيد في لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023



 


الأكثر مشاهدة