بيان من البنك المركزي الاردني بخصوص البنوك

وأظهرت البيانات تباينا في أداء البنوك، إذ ارتفعت أرباح 8 بنوك، بينما شهدت 6 بنوك تراجعا في أرباحها ويعود بشكل رئيسي لارتفاع مصروف "مخصص خسائر ائتمانية متوقعة".
يأتي هذا التحسن في أرباح القطاع المصرفي مدفوعا بعوامل عدة، منها تحسن ونمو الأرباح التشغيلية للبنوك الأردنية بفعل بيئة الفائدة، وزيادة النشاط الائتماني، والنمو الاقتصادي والاستثمار.
كما أسهمت الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي القوية في تعزيز استقرار القطاع المصرفي الأردني .
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