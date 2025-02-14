 
الجمعة 2025-02-14 07:52 م
 

بيان من البنك المركزي الاردني بخصوص البنوك

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الاردني
الجمعة، 14-02-2025 07:12 م

الوكيل الإخباري-   حققت البنوك المدرجة في بورصة عمّان نموا قويا في أرباحها خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.314 مليار دينار، مقارنة بـ 1.010 مليار دينار في عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 303.87 مليون دينار، أي بنسبة 30%.

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وأظهرت البيانات  تباينا في أداء البنوك، إذ ارتفعت أرباح 8 بنوك، بينما شهدت 6 بنوك تراجعا في أرباحها ويعود بشكل رئيسي لارتفاع مصروف "مخصص خسائر ائتمانية متوقعة".


يأتي هذا التحسن في أرباح القطاع المصرفي مدفوعا بعوامل عدة، منها تحسن ونمو الأرباح التشغيلية للبنوك الأردنية بفعل بيئة الفائدة، وزيادة النشاط الائتماني، والنمو الاقتصادي والاستثمار.


كما أسهمت الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي القوية في تعزيز استقرار القطاع المصرفي الأردني .

 
gnews

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