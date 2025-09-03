ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".
روسيا اليوم
-
