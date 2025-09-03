الأربعاء 2025-09-03 07:19 م
 

ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

الأربعاء، 03-09-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة "حماس" اليوم الأربعاء إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن ذلك سيغير الأمور سريعا ويوقف الحرب.اضافة اعلان


وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!".

