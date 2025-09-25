الخميس 2025-09-25 09:26 م
 

ترامب: سنصدر إعلانا كبيرا اليوم بشأن سوريا

الخميس، 25-09-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري-  رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار إعلان كبير بشأن سوريا اليوم الخميس.

وقال ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتنفس بناءً على طلب السعودية وتركيا وقطر".

 

وأضاف أن الرئيس أردوغان كان المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع هو إزاحة النظام السابق في سوريا.

 
 
