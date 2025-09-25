ترامب: سنصدر إعلانا كبيرا اليوم بشأن سوريا

الوكيل الإخباري- رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار إعلان كبير بشأن سوريا اليوم الخميس.

اضافة اعلان

وقال ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتنفس بناءً على طلب السعودية وتركيا وقطر".