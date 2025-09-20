السبت 2025-09-20 10:32 م
 

ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 20-09-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

وقال ترامب "نريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية... الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأميركية" مضيفا "وإلا فسيكون الثمن باهظا للغاية".

 
 
