ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

الوكيل الإخباري- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

