ترامب يصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الحماقة"

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بأنه يعتبر اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية "حماقة".



وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "كما تعلمون، اعترفت عدة دول من أصدقائنا الأوروبيين وحلفائنا، أشخاص طيبون، بدولة فلسطينية عن حماقة".



وأضاف: "في الواقع، أعتقد أنهم يفعلون ذلك لأنهم سئموا مما يجري منذ عقود".



وقد أعلنت دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ اعترافها بفلسطين هذا العام، لتنضم إلى قائمة تضم الآن 16 دولة أوروبية من أصل 27 تعترف رسميا بدولة فلسطين.



ويأتي هذا التحول الدبلوماسي تزامنا مع اعترافات جديدة من خارج القارة العجوز، أبرزها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا في خطوة تضخم الضغط على إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، وسط استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.