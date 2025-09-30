ترامب يصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"الحماقة"

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "كما تعلمون، اعترفت عدة دول من أصدقائنا الأوروبيين وحلفائنا، أشخاص طيبون، بدولة فلسطينية عن حماقة".
وأضاف: "في الواقع، أعتقد أنهم يفعلون ذلك لأنهم سئموا مما يجري منذ عقود".
ويأتي هذا التحول الدبلوماسي تزامنا مع اعترافات جديدة من خارج القارة العجوز، أبرزها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا في خطوة تضخم الضغط على إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، وسط استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.
لكن رغم هذا الزخم، يظل الاتحاد الأوروبي منقسما، فـ11 دولة عضوا، من بينها قوى رئيسية مثل ألمانيا وإيطاليا، لا تزال ترفض الاعتراف بدولة فلسطين، متمسكة بموقف يرى أن الاعتراف يجب أن يكون "نتيجة" مفاوضات سلام ناجحة، لا "وسيلة" لدفعها.
