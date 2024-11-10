حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية

وأضاف أن "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".
وبين أن "قصفنا بالصواريخ قوة من جيش العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا جنوبي لبنان".
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