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حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 10-11-2024 09:17 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني انه تم مهاجمة قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات بالمسيرات الانقضاضية

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وأضاف أن "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".


وبين أن "قصفنا بالصواريخ قوة من جيش العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا جنوبي لبنان".

 
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