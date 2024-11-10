حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني انه تم مهاجمة قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات بالمسيرات الانقضاضية

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وأضاف أن "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".