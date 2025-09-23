دول غربية تطالب الاحتلال بفتح ممر طبي بين غزة والضفة الغربية

11:42 م

الوكيل الإخباري- دعت عشرات الدول الغربية إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم المالي والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى القطاع.





ووفقا لـ(يورو نيوز)، وقعت عشرات الدول الغربية بيانًا مشتركًا يدعو إلى تسهيل وصول مرضى قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لتلقي العلاج الطبي.



ودعت الدول، ومن بينها النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، مع تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات اللازمة لعلاج المرضى.



وجاء في البيان: "نناشد بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة على الأراضي الفلسطينية".

