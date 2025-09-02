رويترز: وفاة أكثر من ألف شخص جراء انهيار أرضي في غرب السودان

05:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744486 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت حركة/ جيش تحرير السودان، الثلاثاء، إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة غربي السودان، مشيرة إلى أنه لم ينج منه سوى شخص واحد. اضافة اعلان





وأضافت الحركة أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد إثر هطول أمطار غزيرة.