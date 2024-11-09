الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستقضي على التهديدات الصادرة من أوكرانيا.

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وقالت زاخاروفا: "لقد رأينا الإحصائيات التي ظهرت مؤخرا في أوكرانيا حول وضع القوات الأوكرانية".



وأضافت: "أبلغ مكتب المدعي العام في البلاد عن زيادة ملحوظة في حالات الفرار من الخدمة والهروب من الوحدات المقاتلة".



وتابعت: "في عام 2023 تم تسجيل 17658 حالة هروب من الجيش و7883 حالة فرار من الخدمة، ثم خلال المدة من يناير إلى سبتمبر 2024 تضاعفت هذه الأرقام تقريبا، تشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأشخاص المستعدين للموت من أجل زيلينسكي يميل إلى الصفر، وإلى الإحباط في صفوف القوات الأوكرانية".



وأشارت زاخاروفا إلى أن المسؤولين في بروكسل يغضون الطرف عن الأساليب الإجرامية التي يستخدمها نظام كييف لتنفيذ التعبئة القسرية، تنفيذا لأمر أسيادهم بالقتال "حتى آخر أوكراني".



وشددت على أن "الحقائق المذكورة تؤكد مرة أخرى أهمية العملية العسكرية الخاصة لتطهير أوكرانيا وتجريدها من السلاح والقضاء على التهديدات الصادرة من أراضيها".