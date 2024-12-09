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زيلينسكي: ناقشت تجميد الصراع الأوكراني مع ترامب وماكرون

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-12-2024 09:05 م

الوكيل الإخباري-   أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش تجميد الصراع الأوكراني خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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 وقال زيلينسكي: "عندما نتحدث عن تجميد الصراع فإننا نوضح أننا أكثر من أي شخص آخر في العالم، نريد نهاية الحرب"، حسبما نقل موقع "Strana.ua".

 

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن إنهاء الحرب دبلوماسيا سيكون بمثابة حل. إننا نسعى للحفاظ على الأرواح".

وأتى اللقاء بين ماكرون وزيلينسكي وترامب على هامش مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام".

 

 
gnews

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