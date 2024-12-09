زيلينسكي: ناقشت تجميد الصراع الأوكراني مع ترامب وماكرون

الوكيل الإخباري- أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش تجميد الصراع الأوكراني خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقال زيلينسكي: "عندما نتحدث عن تجميد الصراع فإننا نوضح أننا أكثر من أي شخص آخر في العالم، نريد نهاية الحرب"، حسبما نقل موقع "Strana.ua".