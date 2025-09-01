سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني

05:29 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، الاثنين، أن سيارة اقتحمت مبنى القنصلية الروسية في سيدني.





وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة محطمة أحد نوافذها، وهي ملقاة مهجورة بجوار عمود علم روسي، في ما وصفته وسائل إعلام بأنه أراضي القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا في سيدني.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على شخص فيما يتعلق بالحادث.