سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة محطمة أحد نوافذها، وهي ملقاة مهجورة بجوار عمود علم روسي، في ما وصفته وسائل إعلام بأنه أراضي القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا في سيدني.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على شخص فيما يتعلق بالحادث.
