الإثنين 2025-09-01 06:24 ص
 

سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني

أرشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 01-09-2025 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، الاثنين، أن سيارة اقتحمت مبنى القنصلية الروسية في سيدني.اضافة اعلان


وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة محطمة أحد نوافذها، وهي ملقاة مهجورة بجوار عمود علم روسي، في ما وصفته وسائل إعلام بأنه أراضي القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا في سيدني.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على شخص فيما يتعلق بالحادث.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة اليوم الاثنين من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 2:00 ظهرًا.

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين على سطح منزل بمخيم الشاطئ

الجامعة الأردنية

وظائف اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

وظائف

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي

أرشيفية

عربي ودولي سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني

البيت الأبيض

فلسطين نيويورك تايمز: الولايات المتحدة توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

ل

طب وصحة الحليب كامل الدسم.. متى يشكل خطرا على الكبد؟

ل

فلسطين الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة



 
 





الأكثر مشاهدة