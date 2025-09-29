فيتنام: 9 قتلى و17 مفقودا ضحايا الإعصار بوالوي

01:03 م

الوكيل الإخباري- بلغت حصيلة ضحايا الإعصار "بوالوي"، الذي ضرب مناطق شمال ووسط فيتنام صباح اليوم الاثنين، 9 قتلى و17 مفقودًا. اضافة اعلان





وبحسب وكالة "يورونيوز" الإخبارية، تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي، واقتلاع الأشجار في مناطق مختلفة، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بإجلاء نحو 30 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة للحفاظ على أرواحهم.



وأعلنت السلطات إلغاء أو إرجاء مئات الرحلات الجوية، مع إغلاق أربعة مطارات في المقاطعات الوسطى بسبب الإعصار وما يصاحبه من سوء أحوال جوية.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية إن سرعة الرياح المصاحبة له تراجعت إلى 88 كيلومترًا في الساعة، من 117 كيلومترًا عندما وصل إلى اليابسة قبل ساعات قليلة.



ويُذكر أن الحكومة الفيتنامية كانت قد أعلنت في وقت سابق استعداد آلاف الجنود للمساعدة في أي جهود إنقاذ، مشيرةً إلى أن الأمطار الغزيرة قد تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في منطقتي "هوي" و"كوانج تري".