قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكّنت من إيقاف خمسة متهمين، بينهم مواطنان قطريان، بعد عملية أمنية دقيقة استندت إلى معلومات وردت بشأن نشاط إجرامي يتعلق بتهريب الأسلحة.
ونُفذت المداهمة بعد جمع وتحليل المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيهم بدقة، حيث تم ضبط عدد من الأسلحة النارية المتنوعة بحوزة المتورطين. وقد تم تحريز المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
ورغم جدية الواقعة، أكد خبراء أمنيون أن الحادثة لن تؤثر على سمعة قطر كواحدة من أكثر دول العالم أماناً، مشيرين إلى كفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل السريع والاحترافي مع التهديدات.
وتزامن إعلان العملية الأمنية مع صدور تقرير "مؤشر السلام العالمي لعام 2025" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، والذي صنّف قطر في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة، استناداً إلى مؤشرات الأمن والاستقرار وجهود الدولة في الوساطة والسلم الإقليمي.
يذكر أن قطر حافظت على مكانتها في صدارة الدول الأكثر أماناً في المنطقة، وللعام الـ13 على التوالي، بحسب تقارير دولية أكدت انخفاض معدلات الجريمة وفعالية السياسات الأمنية والعدلية في البلاد.
