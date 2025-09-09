قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

08:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745486 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في العاصمة الدوحة ناجم عن استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. اضافة اعلان





وكشفت الوزارة أن الاعتداء أسفر عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.



وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة فرق المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن السيطرة على الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.



وأكدت الداخلية القطرية أن قوة الأمن الداخلي تواصل متابعة المستجدات بشكل مكثف، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشددة على أن سلامتهم تظل دائماً في مقدمة الأولويات.



ودعت الوزارة في ختام بيانها الجميع إلى استقاء الأخبار والمعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.