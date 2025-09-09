الثلاثاء 2025-09-09 09:21 م
 

قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة
قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 08:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في العاصمة الدوحة ناجم عن استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.اضافة اعلان


وكشفت الوزارة أن الاعتداء أسفر عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة فرق المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن السيطرة على الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.

وأكدت الداخلية القطرية أن قوة الأمن الداخلي تواصل متابعة المستجدات بشكل مكثف، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشددة على أن سلامتهم تظل دائماً في مقدمة الأولويات.

ودعت الوزارة في ختام بيانها الجميع إلى استقاء الأخبار والمعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة "أكاديمية حكيم"

ا

شؤون برلمانية الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي

وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة

إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

عربي ودولي إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

عربي ودولي قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر

شؤون برلمانية الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر



 
 





الأكثر مشاهدة