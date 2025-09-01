كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة

ونقلت الصحيفة: "حذّر المسؤولون الأوكرانيون من أنه قد يتم رفض دخول المواطنين الإسرائيليين إلى مدينة أومان خلال أيام العيد المقبلة وسط توتر متزايد في العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأكدت الصحيفة أن "كييف غاضبة من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الاتصال بالزعماء الأوكرانيين في يوم الاستقلال الأسبوع الماضي".
بالإضافة إلى ذلك، أضاف المسؤول الأوكراني أن كييف "تطلب دعماً مالياً ومساعدة من الشرطة الإسرائيلية" في موضوع تأمين زيارة الحجاج.
يشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود يحجّون سنوياً إلى أومان في منطقة تشيركاسي بأوكرانيا.
وتضم هذه المدينة قبر مؤسس الحركة الحسيدية البرسلافية الرابي ناخمان، الذي عاش في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ويتزامن الحج مع احتفالات رأس السنة اليهودية روش هاشانا، والتي ستقام في عام 2025 خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر.
روسيا اليوم
