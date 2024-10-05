لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان.. متى وأين؟

الوكيل الإخباري- لم يتم تأكيد المعلومات حول لقاء محتمل بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.



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صرح بذلك السفير السوري لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري، في حديث لمراسل وكالة تاس على هامش منتدى "شمال القوقاز: فرص جيواستراتيجية جديدة".



