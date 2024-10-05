 
السبت 2024-10-05 07:48 م
 

لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان.. متى وأين؟

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 05-10-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   لم يتم تأكيد المعلومات حول لقاء محتمل بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

اضافة اعلان

 

صرح بذلك السفير السوري لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري، في حديث لمراسل وكالة تاس على هامش منتدى "شمال القوقاز: فرص جيواستراتيجية جديدة".

وأضاف السفير ردا على سؤال حول احتمال عقد اللقاء بين الرئيسين: "لا، حتى تلبية جميع طلباتنا، وحتى تلبي تركيا مطالبنا بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وحتى يتم رسم خارطة طريق للانسحاب من أراضينا والكف عن دعم الإرهابيين".
ولم يؤكد السفير كذلك حتى الآن، المعلومات المتعلقة بحضور الأسد إلى قمة "بريكس" نهاية أكتوبر.
وتابع السفير: "نحن نعلم أن تركيا هي جارتنا القريبة، ونريد علاقات جيدة معها، لكن الحوار لا يمكن أن يكون من جانب واحد فقط، ويجب أن تكون النوايا الحسنة من كلا الجانبين. على الرغم من المحاولات الكثيرة على مدى عدة سنوات، لكن حتى الآن لا توجد نتيجة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحاته مؤخرا استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق.
ولاحقا أكد مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة لم تتلق من دمشق أي رد حتى الآن على اقتراح لقاء الرئيسين.
المصدر: تاس

 
gnews

أحدث الأخبار

البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي السنوي الخيري الستين لمبرة أم الحسين

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

المحامي محمد عصام الباطية

مناسبات تهنئة وتبريك بمناسبة الخطوبة للمحامي محمد عصام الباطية

البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالأسواق المالية

مجلس الوزراء

أخبار محلية تعيين خالد الدُّغمي رئيساً لديوان التَّشريع والرَّأي

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين

إيمانويل ماكرون

فلسطين ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة للقتال في غزة

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت



 


الأكثر مشاهدة