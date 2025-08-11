الإثنين 2025-08-11 09:21 م
 

محكمة مصرية تبرئ أبناء أشهر رجال مبارك من تهم مخلة

الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
 
الإثنين، 11-08-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري-  أصدرت محكمة جنايات مستأنف مصرية حكمًا بإلغاء حكم أول درجة أدان ورثة كمال الشاذلي، أحد أبرز السياسيين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه.اضافة اعلان


وألغت المحكمة المصرية الحكم الصادر بحق أبناء الشاذلي، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، في تهمة الكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، لرفعها بطريقة غير قانونية، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت المحكمة قد أدانت ورثة الشاذلي عام 2024 بناءً على اتهامات بالكسب غير المشروع، إلا أن محكمة الجنايات الاستئنافية اكتشفت أن الحكم صدر دون وجود قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يخالف المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.

وأوضحت المحكمة أن الورثة كانوا متهمين كمستفيدين من الجريمة وليس كفاعلين أصليين، مما يجعل الحكم بالحبس غير قانوني، كما تبين للمحكمة أن الدعوى ضد ورثة أبناء السياسي الراحل كمال الشاذلي شملت أرملة الشاذلي نيرة محمد أمين عامر، التي توفيت، مما أدى إلى انقضاء الدعوى ضدها.

وفي وقت سابق، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الورثة بعد تصالحهم برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، لكن النائب العام الأسبق طعن في هذا القرار، مستندًا إلى المادة 15 من القانون، التي تمنحه الحق في الطعن خلال 30 يومًا من إخطاره بقرار جهاز الكسب غير المشروع.

وكان كمال الشاذلي (1931-2011) أحد أبرز السياسيين في عهد حسني مبارك، حيث شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وكان عضوًا بارزًا في الحزب الوطني الديمقراطي، واشتهر بدوره المؤثر في البرلمان المصري، لكنه واجه اتهامات بالفساد بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

فلسطين القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تحذر من الغبار .. وتعليمات هامة للسائقين في هذه الأجواء

ا

أسواق ومال مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها

ا

عربي ودولي نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان

تعبيرية

عربي ودولي بدء عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن وسط العراق وجنوبه

ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا

عربي ودولي ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا



 
 





الأكثر مشاهدة