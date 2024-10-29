 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

مخاوف أمريكية من نفاد بعض أنواع الصواريخ المرسلة لأوكرانيا وإسرائيل

صواريخ اعتراضية
صواريخ اعتراضية
الثلاثاء، 29-10-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري- قالت "وال ستريت جورنال" إن واشنطن بدأت تعاني من نقص في بعض أنواع الصواريخ ما يثير التساؤلات حول قدرتها على مواصلة الحروب المستمرة بالشرق الأوسط وأوروبا ونزاع المحيط الهادئ المحتمل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين إن البنتاغون يشعر بالقلق من احتمال استهلاك الذخيرة بشكل أسرع بكثير من قدرته على تجديد الإمدادات.

وتلفت الصحيفة إلى أن الصواريخ الاعتراضية هي السلاح الأكثر رواجا وطلبا خلال الأزمة المتوسعة في الشرق الأوسط، حيث تواجه إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون تهديدا متزايدا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران والجماعات التي تدعمها. وقد يصبح النقص أكثر إلحاحا بعد الضربات الإسرائيلية ليلة الجمعة الماضية مؤخرا على إيران، والتي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي إلى موجة أخرى من الهجمات من قبل طهران.

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ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه صعوبة في زيادة إنتاج الذخيرة، لأن ذلك غالبا ما يتطلب توسيع المؤسسات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة وتعيين موظفين إضافيين، وغالبا ما تتردد الشركات في توسيع الإنتاج دون الثقة في أن البنتاغون سيشتري كميات كبيرة في على المدى الطويل.

 

RT

 
gnews

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