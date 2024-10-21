مدفيديف يحذر من "نهاية الجميع"

الوكيل الإخباري- حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من عدم إيجاد "التوازن السياسي" في النظام العالمي وهو ما يهدد البشرية بما أسماها "حربا شاملة حتى الإبادة الكاملة".

اضافة اعلان

جاء ذلك وفقا لما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب:

فلنتذكر هذا الاقتباس من فيودر تيوتشيف (1864)، والذي يعبر عن فكرة "استحالة التحالف بين روسيا والغرب، لا على أساس المصالح ولا على أساس المبادئ، فيما لا يوجد في الغرب أي مصلحة أو تطلعات إلا وتسعى للإضرار بروسيا، لا سيما بمستقبلها. لهذا فإن السياسة الوحيدة لروسيا تجاه الدول الغربية ليست التحالف مع واحدة أو أخرى من تلك القوى، بل تقسيمها والتفرقة بينها. فهم يتوقفون عن عدائهم لنا فقط عندما ينفصلون عن بعضهم البعض، بسبب العجز بطبيعة الحال، وليس بسبب الاقتناع أبدا".



مع الأسف لم يتبدل شيء خلال الـ 160 عاما الماضية. وبقيت الأهداف كما هي: إضعاف الغرب إلى أقصى حد، بما في ذلك أوروبا. وتساعدنا في ذلك الولايات المتحدة نفسها. أو على الأقل، إنشاء توازن حقيقي يواجه الولايات المتحدة، كما الحال في فترة وجود الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو. وهنا تبرز إمكانيات توازن جديد: "منظمة شنغهاي للتعاون"، "بريكس"، وغيرها من الاتحادات الإقليمية، وتطوير العلاقات الشاملة مع دول الجنوب العالمي.



ففي نهاية المطاف، فإن البديل لمثل هذا التوازن في القوى هو حرب شاملة حتى الإبادة الكاملة للبشرية.



والعالم الذي يفتقر إلى التوازن في الظروف الراهنة لن يستمر حتى 10 سنوات. وإذا لم يدرك الغرب هذه الحقيقة البسيطة، فسيكون هذا نهاية الجميع، ولن يعني موت البعض في هذه الحالة انتصارا للبعض الآخر.