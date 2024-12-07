مدير الطيران المدني السوري ينفي توقف حركة الطيران في مطار دمشق الدولي

الوكيل الإخباري- أكد مدير الطيران المدني باسم منصور أن مطار دمشق الدولي يعمل بكامل طاقته ولا صحة لما يتم نشره حول توقف حركة الطيران فيه.



وقال منصور إن المطار يقوم باستقبال الطيران القادم ويسير رحلاته المقررة إلى الخارج وفق المعتاد.

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وحذر مصدر عسكري سوري اليوم السبت من الحرب الإعلامية التي تواجهها سوريا.

RT