مدير الطيران المدني السوري ينفي توقف حركة الطيران في مطار دمشق الدولي

وقال منصور إن المطار يقوم باستقبال الطيران القادم ويسير رحلاته المقررة إلى الخارج وفق المعتاد.
وحذر مصدر عسكري سوري اليوم السبت من الحرب الإعلامية التي تواجهها سوريا.
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