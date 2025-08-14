الخميس 2025-08-14 07:35 م
 

مصدر أمريكي: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل

الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون في البيت الأبيض اليوم الخميس بأن الرئيس دونالد ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل، قبل زيارته لبريطانيا.اضافة اعلان


وقال مصدر أمريكي لموقع Ynet: "سيزور الرئيس بريطانيا في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتوقف في إسرائيل، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأمر يعتمد على التطورات بالطبع".

وأكد مصدر إسرائيلي كلامه قائلا: "هناك بالفعل تكهنات حول زيارة ترامب، لكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. الأمر غير مؤكد".

من جهتها، أشار موقع يديعوت احرنوت إلى أن ترامب لم يزر إسرائيل في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، وزار السعودية وقطر والإمارات.

من المتوقع أن يزور ترامب بريطانيا بدعوة من الملك تشارلز في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر القادم.

ويدرس البيت الأبيض حاليا إمكانية زيارة الرئيس لإسرائيل قبل ذلك التاريخ، لكن ذلك يعتمد على تطورات المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. ويرغب ترامب في زيارة إسرائيل في حال نجاح المفاوضات.

في هذه الأثناء، يضغط الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق شامل. ويتوقعون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحراز تقدم، ويبدو أن الوقت يمر بسرعة.

