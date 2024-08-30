مصر.. إنشاء 7 ممرات لوجستية كبرى لربط مناطق الإنتاج بالموانئ

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن "الممرات تشمل ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية ديزل وقطار كهربائي سريع، أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات".
وبينت الوزارة أن هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تتمثل في "ممر السخنة - الإسكندرية اللوجستي، وممر العريش - طابا اللوجستي، وممر القاهرة - الإسكندرية اللوجستي، وممر طنطا - المنصورة - دمياط اللوجستي، وممر جرجوب - السلوم اللوجستي، وممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل اللوجستي، وأخيرًا ممر سفاجا - قنا - أبو طرطور اللوجستي".
ووفقًا للوزارة، تأتي هذه الممرات اللوجستية في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا لرؤية مصر لهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
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