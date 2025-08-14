مصر وأميركا يبحثان ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة

09:58 م

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع السيناتور الأميركي كريس فان هولن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي، تطلع مصر لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.



وتناول الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والبناء على ما تحقق من تعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد الوزير عبد العاطي على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.



من جانبه، ثمّن السيناتور كريس فان هولن دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، وجهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا حرصه على تكثيف التنسيق والتشاور مع الجانب المصري.

