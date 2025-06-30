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مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر المقبل

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 07:15 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت شركة "بازان" المالكة لمصفاة النفط الإسرائيلية في حيفا أنه من المرجح أن تعود المصفاة التي تضررت من الهجوم الإيراني إلى العمل بالكامل بحلول أكتوبر المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منشآت "بازان" نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع ليلة 16 يونيو الحالي.

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ونقلت وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشركة "أعلنت الشركة في تقرير للمنظمين أن المصفاة تعيد تشغيل عملياتها تدريجياً ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول أكتوبر".


وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت سابقا بأن مصفاة النفط التابعة لمجموعة "بازان" في مدينة حيفا الساحلية توقفت عن العمل بعد إصابة محطة كهرباء داخل المنشأة بصاروخ إيراني. فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن إيران استهدفت المصفاة بهجوم صاروخي.

 

RT

 
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