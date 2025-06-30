مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر المقبل

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في منشآت "بازان" نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع ليلة 16 يونيو الحالي.
ونقلت وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشركة "أعلنت الشركة في تقرير للمنظمين أن المصفاة تعيد تشغيل عملياتها تدريجياً ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول أكتوبر".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد أفادت سابقا بأن مصفاة النفط التابعة لمجموعة "بازان" في مدينة حيفا الساحلية توقفت عن العمل بعد إصابة محطة كهرباء داخل المنشأة بصاروخ إيراني. فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن إيران استهدفت المصفاة بهجوم صاروخي.
-
أخبار متعلقة
-
ميدينسكي: روسيا وأوكرانيا شعب واحد
-
العثور على جثة وسلاح ناري بموقع إطلاق النار في إيداهو الأميركية
-
سيناتور أمريكي: زيلينسكي طلب شراء أسلحة أمريكية بتمويل أوروبي
-
كارثة إنسانية في المكسيك.. العثور على 381 جثة داخل محرقة مهجورة
-
خبير إيراني: تل أبيب وواشنطن ستستأنفان عملياتهما ضد طهران الأسبوع المقبل على أقصى تقدير
-
حاكم ولاية آيداهو: إطلاق نار على رجال إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق
-
مستشار سابق في البنتاغون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها
-
أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يتظاهرون في ساو باولو