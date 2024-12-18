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منظمات بيئية تدق ناقوس الخطر وتحذر من مخاطر الفيضانات في بريطانيا

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة البيئة EA في تقرير نشرته أن 6 ملايين عقار في إنجلترا مهددة بالغرق تحت الماء جراء الفيضانات وذلك بحلول العام 2050.

ووفقا للتقرير "يوجد حوالي 6.3 مليون عقار "منزل وشركة" في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات من مصدر واحد أو أكثر مثل الأنهار والبحار والمياه السطحية".

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وبحسب الدراسة، فإنه بحلول عام 2050، قد يصل إجمالي عدد المنازل والممتلكات الأخرى المعرضة لخطر الفيضانات إلى 8 ملايين بسبب تغير المناخ.

ويقول التقرير إنه "بحلول منتصف القرن، سيكون واحد من كل 4 عقارات في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات".


وحذر العلماء من أن المزيد من الفيضانات الشديدة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على البلاد.


وتشير التقارير إلى أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات في إنجلترا وويلز في الفترة بين عامي 2016 إلى 2019، تراوحت من 504 إلى 924 مليون جنيه إسترليني.


وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تشهد سنويا فيضانات كبيرة بسبب هطول الأمطار، وفي سبتمبر من العام الجاري أدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى غمر حوالي 650 مبنى في أنحاء إنجلترا.

 

RT

 
gnews

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