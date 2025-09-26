الجمعة 2025-09-26 10:06 م
 

موسكو: توقف المفاوضات مع كييف بشأن إجراء عمليات لتبادل الأسرى

الجمعة، 26-09-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري- أكدت روسيا، اليوم الجمعة، توقف موسكو وكييف عن إجراء أي مفاوضات في الوقت الراهن بشأن تبادل الأسرى، مبينة أن الملف يخضع لاعتبارات إنسانية وأمنية معقّدة، وأن روسيا لا تعلن عن أي خطوات إلا بعد التوصل إلى نتائج نهائية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي:"روسيا لا تستبعد من حيث المبدأ الدخول في ترتيبات لتبادل الأسرى مستقبلاً، لكن مثل هذه العملية تتطلب ضمانات قوية وعدم تسييسها من جانب أوكرانيا، موسكو ستواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات العسكرية والإنسانية، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية".


بترا

 
 
