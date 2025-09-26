موسكو: توقف المفاوضات مع كييف بشأن إجراء عمليات لتبادل الأسرى

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي:"روسيا لا تستبعد من حيث المبدأ الدخول في ترتيبات لتبادل الأسرى مستقبلاً، لكن مثل هذه العملية تتطلب ضمانات قوية وعدم تسييسها من جانب أوكرانيا، موسكو ستواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات العسكرية والإنسانية، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل لبنان يفرج عن رياض سلامة حاكم البنك المركزي السابق بكفالة
-
انسحاب وفود قبيل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة
-
مصر تبعث رسالة تحذيرية للكيان وحكومته
-
وزير المالية السوري يزف أخباراً سارة للسوريين
-
ترامب يهدد شركات الأدوية الأمريكية
-
نتنياهو يحشد دعم الدول الحليفة لتحرير رهائن غزة
-
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يمدد خطة العمل المشتركة مع إيران
-
الحوثيون: نفذنا هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف في يافا