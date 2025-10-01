نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر

وقال الناطق باسم ولاية كوجي، كينغسلي فيمي فانوا، في بيان عبر منصة "إكس" إن المعلومات المتوفرة تفيد بأن هذا الحادث المأسوي أودى بحياة ما لا يقل عن 26 راكبا.
وأضاف بأن المركب كان يقل تجارا متجهين من منطقة إيباجي (كوجي) إلى سوق في إيلوشي بولاية إيدو على الضفة الأخرى من النهر، قبل أن ينقلب.
