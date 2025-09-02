هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبجة شمالي العراق.

