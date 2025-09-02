الثلاثاء 2025-09-02 12:37 م
 

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبجة شمالي العراق. وأوضح بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الز
مقياس ريختر
 
الثلاثاء، 02-09-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبجة شمالي العراق.

وأوضح بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.

 
 
