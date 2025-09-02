هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب العراق

وأوضح بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه لم يُعرف حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.
