واشنطن: اتفاقية المعادن لا تتضمن أي ضمانات عسكرية لأوكرانيا

وأضاف: "أسمي هذا بضمانات الأمن الاقتصادي".
وأوضح بيسينت أن الصفقة جزء من استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا، مضيفا أن "الجزء الأول من ذلك يتمثل في الشراكة بين أوكرانيا والولايات المتحدة التي تشمل المعادن الاستراتيجية وموارد الطاقة والمنشآت الصناعية الحكومية".
وأكد: "سنبدأ بالتعاون في تلك المجالات، وهذا سيكون نافعا للطرفين".
وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن تتوقع توقيع الاتفاقية حول الموارد الطبيعية مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.
بدوره، جدد الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، رفضه لمشروع الاتفاقية.
ويشير مسؤولون أوكرانيون إلى أن عدم وجود ضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة يعتبر حجر عثرة أمام عقد الصفقة.
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