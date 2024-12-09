وزير المالية السوري : الثلاثاء ستبدأ المصارف بالعمل واستقبال المواطنين

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية السوري رياض عبدالرؤوف، الاثنين، إن المصارف السورية ستبدأ بمباشرة أعمالها الثلاثاء.

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وأكد أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية.