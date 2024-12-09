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وزير المالية السوري : الثلاثاء ستبدأ المصارف بالعمل واستقبال المواطنين

دمشق
دمشق
الإثنين، 09-12-2024 05:12 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية السوري رياض عبدالرؤوف، الاثنين، إن المصارف السورية ستبدأ بمباشرة أعمالها الثلاثاء.

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وأكد  أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية.


وتوقع أن يكون عام 2025 عاما جيدا من الناحية الاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك كثير من الإمكانيات والثروات الموجودة، والعنصر الأهم كفاءة المواطن السوري وقدرتهم على العمل.

 
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