وزير المالية السوري : الثلاثاء ستبدأ المصارف بالعمل واستقبال المواطنين

وأكد أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية.
وتوقع أن يكون عام 2025 عاما جيدا من الناحية الاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك كثير من الإمكانيات والثروات الموجودة، والعنصر الأهم كفاءة المواطن السوري وقدرتهم على العمل.
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