وسائل إعلام: الدفاع الجوي الإيراني ينشط في نطنز قرب المنشآت النووية الرئيسية

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الوكيل الإخباري- نشط الدفاع الجوي الإيراني، فجر الثلاثاء، عمله في منطقة نطنز وسط إيران، موقع المنشآت النووية الرئيسية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية. اضافة اعلان





وأفادت وسائل الإعلام بوقوع عدة انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.