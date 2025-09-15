ولي العهد الكويتي: أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمتين العربية والإسلامية

06:46 م

الوكيل الإخباري- شدد ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الاثنين، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد ورفض أي ممارسات تفضي إلى إشعال نزعة التطرف والكراهية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.





وأكد الصباح، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالدوحة، دعم الكويت التام لما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.



وأدان العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة وسيادتها، مؤكداً أن أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن الأمتين العربية والإسلامية، وأنها جزء لا يتجزأ منهما.



وقال إنّ "إمعان قوات الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية يعد استكمالاً لنهجها التصعيدي الذي طالما حذرنا من عواقبه، وتهديداً صريحاً للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضاً مباشراً للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، واستخفافاً جلياً بالمنظومة الدولية وبقواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، وانقياداً بالمنطقة برمتها إلى حالة الفوضى."