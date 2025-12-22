3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن استشهاد 3 أشخاص إثر غارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

اضافة اعلان



ولم يصدر حتى الآن مزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا أو الأضرار الأخرى الناجمة عن الغارة، فيما تتابع السلطات التحقيق في الحادث.