الإثنين 2025-12-22 07:20 م

3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، عن استشهاد 3 أشخاص إثر غارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

ولم يصدر حتى الآن مزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا أو الأضرار الأخرى الناجمة عن الغارة، فيما تتابع السلطات التحقيق في الحادث.


