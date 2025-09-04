الخميس 2025-09-04 09:12 ص
 

5 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان واليونيفيل تندّد بقصف طال عناصرها

تصاعد الدخان من قضاء النبطية عقب الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان
تصاعد الدخان من قضاء النبطية عقب الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان
 
الخميس، 04-09-2025 07:19 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان ، بغارات إسرائيلية، بحسب ما أعلنت بيروت، بينما ندّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بإلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل قرب عناصرها، في هجوم وصفته بأنه "من بين الأخطر" ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.اضافة اعلان


وتشنّ إسرائيل بانتظام غارات جوية على لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني، والذي أنهى أكثر من عام من القتال بينها وبين حزب الله المدعوم من إيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية طالت أنحاء متفرقة من جنوب لبنان الأربعاء. ومساءً، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن شخصًا خامسًا قُتل وأُصيب عشرة آخرون بجروح، بينهم ثلاثة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية طالت بلدة أنصارية في جنوب لبنان.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي في الحال على كل هذه الغارات، لكنه قال إنه قتل العنصر في حزب الله عبد المنعم موسى سويدان في غارة على بلدة ياطر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقًا أنه أغار على موقع لحزب الله في بلدة أنصارية "تمّ استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصّصة لإعادة إعمار التنظيم"، مشيرًا إلى أنه هاجم أيضًا "منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين إعلام عبري: نتنياهو يرفض استقبال ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطينية

اةتا

منوعات بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو

عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

فلسطين عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية متلاحقة على مدينة غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم

ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة

عربي ودولي إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية

555

منوعات اختطف رضيعاً.. القدر يجمع مصرية بابنها بعد 15 عاماً (فيديو)

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس: الحوثيون هاجمونا مجدداً

منظر جوي لمخيم الزعتري للاجئين

أخبار محلية تراجع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة