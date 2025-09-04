5 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان واليونيفيل تندّد بقصف طال عناصرها

وتشنّ إسرائيل بانتظام غارات جوية على لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني، والذي أنهى أكثر من عام من القتال بينها وبين حزب الله المدعوم من إيران.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية طالت أنحاء متفرقة من جنوب لبنان الأربعاء. ومساءً، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن شخصًا خامسًا قُتل وأُصيب عشرة آخرون بجروح، بينهم ثلاثة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية طالت بلدة أنصارية في جنوب لبنان.
ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي في الحال على كل هذه الغارات، لكنه قال إنه قتل العنصر في حزب الله عبد المنعم موسى سويدان في غارة على بلدة ياطر.
وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقًا أنه أغار على موقع لحزب الله في بلدة أنصارية "تمّ استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصّصة لإعادة إعمار التنظيم"، مشيرًا إلى أنه هاجم أيضًا "منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين".
