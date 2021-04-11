أسرة نادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان يهنئون بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

الوكيل الإخباري- يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكافة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان برفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى صوت العقل والحكمة والأب الحاني صاحب المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمير حسين بن عبدالله المفدى وكافة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة وبهذا اليوم نحتفل جميعًا بمرور مئة عام على الدولة الأردنية الركيزة الأساسية وصاحبة الدور المحوري على المستوى الدولي ومنطقة الشرق الأوسط.

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مئة عام ونحن وعنوان الأمن والاستقرار ومثال الإنجاز والعطاء والسند لأمتنا والشوكة لكل عدو تربص بنا .



مئة عام حافلة بالتضحيات ملئية بالنقاط المضئية وحكايات فخر وكرامة كتبت بحكمة وسواعد الهاشميين و النشامى وشهدت تضحيات بالدماء الطاهرة.



مئة عام والنهضة حاضرة والإنجازات شاهدة والاستمرار عهد ووعد.



مئة عام والأردن هو الألق والتألق وهو القلعة الشامخة والراسخة والشعب المتكاثف والقيادة الحكيمة،مئة عام من المجد والثورة العربية الكبرى.



مئة عام من الحكم السديد والمواقف المشرفة التي صاغها العزم والإرادة التي لا تضعف ولا تلين وعن الحق والثوابت لا تحيد .



وننتهز هذا الفرصة ليس فقط للاحتفال بل لتجديد العهد والوعد بالولاء والانتماء والبذل بسخاء لقيادتنا الهاشمية وبلدنا الطيب.



ونسأل الله أن يديم عزك يا وطن وأن يحفظ الأردن شعبًا وقيادةً وارضًا وفضًاء وأن يمن على مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بدوام التوفيق والعمر المديد والصحة والسعادة

وتستمر المسيرة



عمار علي عبيدات

رئيس نادي الجالية الأردنية

سلطنة عُمان