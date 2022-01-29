الحاجه عائده ياسر القيّم في ذمة الله

الوكيل الاخباري - بمزيد من الحزن والأسى ينعى آلِ القيّم و آل زواوي و آلِ فخرو و آل المصري وآل ابو شمله و أقربائهم و انسبائهم في فلسطين و الاردن و المهجر المغفور لها بإذن الله طيبه الذِكر (الحاجه عائده ياسر القيّم ) أم محمد زوجه المرحوم المغفور له بإذن الله الحاج الشيخ عُمر الزواوي ووالده كل من محمد و مهند و أحمد و إسحق و خديجه التي وافتها المنيه في فلسطين مدينه نابلس مساء اليوم الجمعه الموافق (٢٨ /١ / ٢٠٢٢ ) بعد صراع دام مع المرض عن عمر يناهز ثمانون عاماً قضتها في اعمال البر و التقوى

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لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شئ عنده بأجل مسمى

إنَّا لله وإنا اليه راجعون...



فلندعوا لها بالرحمه .