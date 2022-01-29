السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: الأسعار ستعود لطبيعتها خلال أيام وقد نعوض المزارعين عن أضرار الصقيع

المنخفض يرفد السدود بـ10 ملايين متر مكعب من المياه

دورة تدريبية حول إدارة الذات بالعقبة

بلدية الجنيد تستكمل فتح الطرق ضمن مناطق اختصاصها

بريطانيا : تسجيل 296 وفاة و 72727 إصابة بكورونا

الأشغال تنثر الملح على الطرق المُتوقع تشكل الانجماد عليها

المفرق : مؤتمر حول رؤية الشباب لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخدمات الطبية تقرر تأخير الدوام حتى الساعة 9.30 صباحاً

انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي على طاولة "الطاقة النيابية" الاثنين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

السبت، 29-01-2022 08:02 م

الحاجه عائده ياسر القيّم في ذمة الله

1202213152118130239051


الوكيل الاخباري - بمزيد من الحزن والأسى ينعى آلِ القيّم و آل زواوي و آلِ فخرو  و آل المصري  وآل ابو شمله و أقربائهم و انسبائهم في فلسطين و الاردن و المهجر المغفور لها بإذن الله طيبه الذِكر  (الحاجه عائده ياسر القيّم ) أم محمد زوجه المرحوم المغفور له بإذن الله الحاج الشيخ عُمر الزواوي ووالده كل من محمد و مهند و أحمد و إسحق و خديجه التي وافتها المنيه في فلسطين مدينه نابلس مساء اليوم الجمعه  الموافق (٢٨ /١ / ٢٠٢٢ ) بعد صراع  دام مع المرض عن عمر يناهز  ثمانون عاماً قضتها في اعمال البر و التقوى 

اضافة اعلان


لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شئ عنده بأجل مسمى
إنَّا لله وإنا اليه راجعون...

فلندعوا لها بالرحمه .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2ecf5a23-74c7-40c9-9025-67ab36716650

ورشة تدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن إجراءات الاحتجاز والتوقيف

405f4355-8bf3-4110-83ec-e8adb33aed12

صدور كتاب (حكايات مسلمين- قصصٌ تحدث الآن) لحسام أيوب

f8100c7a-c5be-4b6a-af53-63ae87266596

نضال أبو هيكل عضوا في مجلس إدارة نقابة وكلاء السيارات

WhatsApp Image 2022-01-22 at 4.45.08 PM

عبدالله الربابعة.. مبارك الخطوبة

4

تهنئة لارا محمد السيد

271822729_5102008103185101_3705684156985813329_n

هيثم أبو عين.. مبارك قدوم المولودة الجديدة "ريم"

أخبار متعلقة
ddd

نعي فاضل .. سالم محمود السويطي

إنا

الشاب خالد الملع في ذمة الله