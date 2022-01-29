الحاجه عائده ياسر القيّم في ذمة الله

الوكيل الاخباري - بمزيد من الحزن والأسى ينعى آلِ القيّم و آل زواوي و آلِ فخرو و آل المصري وآل ابو شمله و أقربائهم و انسبائهم في فلسطين و الاردن و المهجر المغفور لها بإذن الله طيبه الذِكر (الحاجه عائده ياسر القيّم ) أم محمد زوجه المرحوم المغفور له بإذن الله الحاج الشيخ عُمر الزواوي ووالده كل من محمد و مهند و أحمد و إسحق و خديجه التي وافتها المنيه في فلسطين مدينه نابلس مساء اليوم الجمعه الموافق (٢٨ /١ / ٢٠٢٢ ) بعد صراع دام مع المرض عن عمر يناهز ثمانون عاماً قضتها في اعمال البر و التقوى
لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شئ عنده بأجل مسمى
إنَّا لله وإنا اليه راجعون...
فلندعوا لها بالرحمه .