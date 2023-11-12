الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 12-11-2023 12:11 م

الصحفي احمد العضايلة في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العلي العظيم

تنعى عشيرة العضايلة خاصة وعشائر الغساسنة عامة بمزيد من الحزن وفاة المرحوم باذن الله تعالى الصحفي الشاب احمد عبد الكريم خلف العضايلة صباح اليوم

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سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .


ستكون الصلاة في مسجد العمقة بعد صلاة العصر والدفن في مقبرة العمقة / المزار الجنوبي 


وسيكون العزاء في قاعة العمقة للرجال ، وللنساء في منزل والده - دوار جامعة مؤته ، خلال ثلاثة ايام بعد صلاة العصر .


انا لله وانا اليه راجعون .

 

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