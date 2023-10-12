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المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

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كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 12:55 م

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

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البقاء لله تعالى وحده : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي"

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"و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي ومعلمي صاحب القلب الطيب الكبير المهندس ( بسام محمود الحموري ) ابو محمود 

الدفن غدا على صلاة الظهر في مسجد الزبير بلدة قميم والعزاء في مضافة الحموري في بلدة قميم 

(( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًتاً خَيْرًا مِنْ زَوْجِته، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ "


إنَّا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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