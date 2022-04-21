مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بالزرقاء تقيم أمسية رمضانية

الوكيل الاخباري - تحت رعاية الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات وبحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى الدكتور احمد العياصرة، مديرة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات هيام التميمي، تقيم أمسية رمضانية.

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واشتملت الأمسية على مجموعة من الفقرات التي اسعدت الحضور منها قصائد وطنية ومسابقات معلومات دينية والعاب ترفيهية وفقرة للمنشد التي أشجت الأرواح وتكريم للطالبات الحافظات للقرٱن الكريم والطالبات الفائزات في المؤتمر الطلابي السابع ضمن مختلف المراكز التي حصلت عليها المدرسة.



وقالت مديرة المدرسة، ان الأمسية اكتملت في جو بهيج اختلطت فيه مشاعر الفرح والامتنان الغامرة التي انتشرت في سماء المكان حيث ازدانت القلوب بالمحبة والوجوه علتها الابتسامة والسعادة في جو اسري جميل من الضيوف الكرام والمعلمات والطالبات.



وأكدت ان مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بجهود كادرها الاداري والتعليمي ستواصل العمل المبدع دوما نحو القمة للارتقاء بمهارات التعليمية للطالبات.