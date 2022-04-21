الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

تعرّف على مواعيد الليالي الوترية خلال العشر الاواخر من رمضان

ما الحكمة من إبهام ليلة القدر وعلاماتها؟.. الإفتاء تجيب

الصفدي: 3 أولويات سيتم العمل عليها بشأن المسجد الاقصى والقدس

أبو الغيط: تحرك كبير للضغط على الاحتلال

الخميس، 21-04-2022 02:12 م

مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بالزرقاء تقيم أمسية رمضانية

WhatsApp Image 2022-04-21 at 2.11.11 PM


الوكيل الاخباري - تحت رعاية الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات وبحضور  مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الاولى الدكتور احمد العياصرة، مديرة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات هيام التميمي، تقيم أمسية رمضانية.

اضافة اعلان


واشتملت الأمسية على مجموعة من الفقرات التي اسعدت الحضور منها قصائد وطنية ومسابقات معلومات دينية والعاب ترفيهية وفقرة للمنشد التي أشجت الأرواح وتكريم للطالبات الحافظات للقرٱن الكريم والطالبات الفائزات في المؤتمر الطلابي السابع ضمن مختلف المراكز التي حصلت عليها المدرسة.


وقالت مديرة المدرسة، ان الأمسية اكتملت في جو بهيج اختلطت فيه مشاعر الفرح والامتنان الغامرة التي انتشرت في سماء المكان حيث ازدانت القلوب بالمحبة والوجوه علتها الابتسامة والسعادة في جو اسري جميل من الضيوف الكرام والمعلمات والطالبات.


وأكدت ان مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات  بجهود كادرها الاداري والتعليمي ستواصل العمل المبدع  دوما نحو القمة للارتقاء بمهارات التعليمية للطالبات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
278412077_454347339778831_8769197119182639361_n

مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية للبنات الزرقاء الاولى تحتفل بيوم العلم - صور

186250Image1

تهنئة للزميل ياسر شطناوي بمناسبة قدوم "نادين"

42022716737527011167

شكر على تعاز بوفاة والدة الزميل ماهر حبوش

8

تهنئة الدكتور معاوية عبد الحميد البطوش

w

الصحفي الأردني عبدالله حجازي في ذمة الله

WhatsApp Image 2022-04-10 at 1.13.25 PM

الشيخ الدكتور إبراهيم التميمي مبارك الدكتوراه بدرجة امتياز في الفقه