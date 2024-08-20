شكر على تعزية ومواساة بوفاة المرحومة الحاجة مريم الفريحات (أم فارس الفاعور)

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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم اضافة اعلان



(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) ، صدق الله العظيم



من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز و جل



تتقدم عشيرة الفاعور وعشيرة الفريحات بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، إلى مقام عميد آل البيت الأطهار حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أيّده الله وأعزّ ملكه ، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم، على لفتتهم الكريمة، بانتداب رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، معالي السيد يوسف باشا العيسوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة مشكورين لتقديم واجب العزاء والمواساة بفقيدتنا، المغفور لها بإذن الله تعالى، المرحومة الحاجة مريم مصطفى الفريحات (ام فارس) زوجة المرحوم الحاج جميل حسين الفاعور فقد كان لهذه التعزية بالغ الأثر في نفوسنا والتخفيف من مصابنا.



كما ونتقدّم بالشكر لدولة رئيس الوزراء و وزير الدفاع الدكتور بشر هاني الخصاونة لتفضله و حضوره شخصيا لتقديم واجب العزاء و لدولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عون الخصاونة و لعطوفة الفريق عدنان باشا الجندي و سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة و لسعادة المدير العام لبنك القاهرة عمان الأستاذ الدكتور كمال البكري ولكل أصحاب الذوات من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة و السماحة وضباط وأفراد اجهزتنا الأمنية ونخص بالذكر كبار ضباط دائرة المخابرات العامة (فرسان الحق)و لجميع العاملين فيها ولجميع رؤساء مجالس إدارة البنوك و العاملين فيها والصحفيين والإعلاميين و الشخصيات من كل مكونات مجتمعنا الأردني الواحد على وقوفهم معنا سواء بالحضور لبيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو عبر البرقيات ووسائل التواصل الاجتماعي.



مؤكدين أنّ تلك الوقفة الكريمة مع أهل الفقيدة وعشيرتها وكل المشاعر الصادقة التي أظهروها هي محل تقدير واعتزاز من أبناء عشيرة الفاعور والفريحات كافّة و التي جسّدت صورة للبيت الأردني الواحد بكافة اطيافه .



فلا نقول إلا ما يُرضي الله ورسوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ولا أراكم مكروها بعزيز.



نيابة عنهم سعادة السيد راكان جميل الفاعور.