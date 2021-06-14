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الإثنين، 14-06-2021 12:15 م

أفضل ألعاب الألغاز الموجودة عبر جوجل بلاي

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الوكيل الإخباري - يمتلك جوجل بلاي تشكيلة واسعة من ألعاب الألغاز المميزة، وذلك ضمن الألعاب التي يضمها المتجر وهي بالملايين . 

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ولذلك قمنا بجمع أفضل ألعاب الألغاز الموجودة عبر جوجل بلاي :

 


لعبة There is no Game: Wrong dimension: 

تخبرك هذه اللعبة منذ البداية بأنها ليست لعبة، وهي تنصحك بأن تحاول القيام بشيء آخر، ولكن كل هذا جزء من اللعبة نفسها.

وتقدم اللعبة مجموعة من الألغاز المبتكرة، والتي لن تتمكن من حلها بسهولة وتمثل تحديًا صعبًا. 

 

لعبة Path Of Giants:

تطلب منك اللعبة أن تجد طريقاً وسط الألغاز المحيطة بك، وهي تتحدث عن ثلاثة مستكشفين يحاولون إيجاد طريقة للعودة لوطنهم بأمان.

لعبة Bring You Home: 
تجمع هذه اللعبة بين شخصيات الكرتون المفضلة للجميع، وهي تدور حول كائن فضائي لطيف يدعى Polo وحيوانه الأليف.

 

لعبة Suzy Cube: 
تعتبر هذه اللعبة من نوع Platformer الذي يتضمن مجموعة من الألغاز البيئية التي تحتاج لحلها بإستمرار أثناء تقدمك في اللعبة. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 











 




 

 


 

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