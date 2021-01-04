الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 03:41 م

أفضل 3 ألعاب فيديو في 2021

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الوكيل الإخباري _ استطاعت 3 من ألعاب الفيديو التي تم إطلاقها مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد 2021 تحقيق مبيعات خيالية فى أيام قليلة للغاية وصلت 10 ملايين دولار أمريكي مثل لعبة God of War ، وابرز هذه الالعاب :  



- لعبة Cyberpunk 2077

استطاعت لعبة Cyberpunk 2077 ان تحقق رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن على منصة الألعاب Steam، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها الرسمي.

- لعبة God of War
حققت لعبة God of War مبيعات قياسية وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار أمريكي، حيث باعت النسخة الجديدة من اللعبة بأكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت النسخ المطروحة من اللعبة إلى  3.1 مليون نسخة في 3 أيام فقط، ثم وصلت بعد ذلك إلى 131 مليون دولار خلال شهرها الأول. 


- لعبة Flight Simulator
تجاوزت لعبة Flight Simulator التي تنتجها شركة مايكروسوفت الأمريكية 2 مليون مستخدم حول العالم، بعد أشهر قليلة جدا من إطلاقها.

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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