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الأحد، 07-11-2021 01:59 م

البطاقات الرسومية أزمة جديدة تعصف بصناعة الحاسوب

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الوكيل الإخباري - عانى العالم من عدد كبير من الأزمات في الأشهر الأخيرة، ولعل واحدة من أبرز تلك الأزمات كانت أزمة نقص البطاقات الرسومية. وتعد البطاقات الرسومية واحدة من أهم المكونات في أي حاسب شخصي أو حاسب محمول.

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وتعمل بطاقة الرسوميات، والتي تضم بداخلها معالجًا للرسومات GPU، على إدارة جميع العمليات المرئية التي يتعامل معها المستخدم. وذلك بدايةً من استعراض الصور ومشاهدة المقاطع. ووصولًا إلى تشغيل الألعاب أو العمل على تحرير الصور والفيديوهات.

وبعد مرور عام كامل من النقص الشديد للبطاقات الرسومية يبدو أن الوضع لم يتحسن. حيث إن تقريرًا حديثًا عن 3DCenter قد كشف عن استمرار المشكلة وصعوبة حلها. كما أنه وعلى الرغم من زيادة التوفر بنسبة ملحوظة، إلا أن الأسعار ما زالت عالية جدًا.

 

وفي دول مثل ألمانيا والنمسا على سبيل المثال فإن المعروض من البطاقات قد زاد قليلًا. إلا أن الأسعار قد استمرت في الارتفاع وذلك بسبب السلوكيات الاحتكارية لمنصات البيع والتوزيع، ولأسباب أخرى عديدة.


وقد شهدت المعالجات الرسومية من الشركات الرائدة في هذا المجال، إنفيديا و AMD، زيادات في الأسعار وذلك بالرغم من أن هذه الإصدارات تعد قديمة نوعًا ما، حيث تم إطلاقها منذ ما يزيد عن العام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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